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Певицу Злату Огневич продолжает терроризировать маньяк

Мужчина, совершивший нападение на артистку, находится на свободе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич рассказала о преследователе, который напал на нее в марте этого года. По словам артистки, мужчина продолжает ходить за ней по пятам, и добивается любви.

Смотрите откровенное интервью со Златой Огневич о питании, работе и личной жизни:

Злата призналась, что последняя встреча с преследователем закончилась тем, что полиция, которую вызвала певица, забрала мужчину в отделение. Однако через время его выпустили на свободу.

"В этот день отпустили, и именно после этого я уже его видела у себя на районе. Он стоял возле машины, караулил и ждал меня. Я не могу себя защитить пока что. И, к сожалению, ничего не могу поделать", – рассказала Злата Кате Осадчей.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Девушка добавила, что хочет наказать преследователя в соответствии с законом. "Уже было два нападения на меня, остался третий и уже можно будет внедрять серьезное уголовное дело и закрыть его за решетку законным образом", – рассказала бесстрашная артистка.

Ранее Злата Огневич рассказывала, что мужчина, который караулит ее у дома, добивается от нее любви, пишет родным исполнительницы, и даже намеревается познакомиться с ее родителями.

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