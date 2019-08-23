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Pianoбой, ALEKSEEV и DZIDZIO рассказали о значении государственного флага

В День флага украинские знаменитости поделились интересными историями, связанными с символом Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

23 августа каждый украинец празднует День государственного флага. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", пообщались со звездами и узнали, кто из артистов хранит все подаренные флаги, и какая певица уже 15 лет хранит украинский флаг.

Смотрите также видео об истории украинского флага:

Для артиста нет лучшего подарка, чем флаг. Особенно, когда концерт за рубежом.

"Приятно, когда в разных странах, особенно тех, которые находятся далеко от Украины, выносят наш родной флаг!", – поделился ALEKSEEV в программе "Ранок з Україною".

ALEKSEEV
ALEKSEEV
Фото: телеканал "Украина"

Дмитрию Шурову после хита о родине фанаты постоянно передают флаги. На днях артист во время выступления в Мариуполе получил очередной.

"Мы сели в поезд, и оказалось, что я случайно оказался в одном вагоне с одним из тех людей, которые передали нам флаг. Мы познакомились, пообщались, сфотографировались на память. Он сказал, что передали его из-за чрезмерных чувств", – рассказал Pianoбой Дмитрий Шуров.

Бывает и наоборот: когда звезды сами дарят флаги. DZIDZIO в начале следующего года собирается посетить маму, которая много лет живет в другой стране. Среди подарков для родного человека музыканта обязательно будет украинский флаг.

"В январе я поеду в Португалию. Я маме подарю один флаг с подписями парней, которые защищают Украину, – поделился Михаил Хома лидер группы DZIDZIO. – У меня очень много флагов Украины и с Востока, когда у нас была очень сильная беда, я объездил много частей и мне подписывали флаги, которые хранятся до сих пор. У меня есть такой флаг, самый родной – он в машине, всегда ездит со мной. Флаг надо любить и любить свои два цвета, синий и желтый".

DZIDZIO с мамой
DZIDZIO с мамой
Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO – не единственная звезда, которая годами хранит флаги. У племянницы Софии Ротару Sonya Kay с украинским флагом связана очень личная история.

"Когда я поехала учиться в Великобританию, мне было 14 лет. И я некоторое время там прожила – 10 лет, и в то время мне родители присылали посылки: еду, конфеты. И с конфетами также прислали флаг. Сейчас он у меня дома, в Киеве", – признается Sonya Kay в эфире "Ранку з Україною".

Андре Тана это сочетание вдохновило на выпуск одежды.

"Два сезона назад, половина моей коллекции была патриотической, то есть присутствовали два цвета: желтый и голубой. Мы даже так коллекцию развесили в магазине: половину желтого, половину голубого", – рассказал Андре Тан.

Андре Тан
Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Как видим, звезд украинский флаг вдохновляет, поддерживает и напоминает о доме, когда они далеко от Украины.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ко Дню флага Сегодня.Lifestyle рассказали, на каких мировых вершинах был установлен украинский флаг. Смотрите впечатляющие фото.

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