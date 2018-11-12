Пиппа Миддлтон рассекретила имя своего сына

Младшая сестра герцогини Кембриджской с супругом выбрали три имени для малыша

Пиппа Миддлтон с мужем. Фото: AFP

Пиппа Миддлтон и его муж Джеймс Мэтьюз назвали своего сына Артур. 35-летняя младшая сестра герцогини Кейт Миддлтон впервые стала мамой почти месяц назад, до этого времени имя ее сына хранилось в секрете. Пара также дала своему малышу средние имена – Майкл и Уильям, передает Daily Mail. Малыш появился на свет около 14:00 в понедельник, 15 октября, сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш.

Родители Кейт и Пиппы Миддлтон Фото: Getty

Имя Майкл – трогательная дань уважения отцу Пиппы и младшему брата ее мужа, который умер во время восхождения на Эверест в 1999 году. Майкл Мэтьюз пропал без вести в печально известной "Зоне Смерти", когда он пытался стать самым молодым британцем, поднявшимся на самую высокую вершину мира.

Напомним, ранее сестра Кейт Миддлтон – Пиппа – рассказала, как готовится к рождению первенца. Также мы сообщали, что Пиппа Миддлтон посетила крестины племянника.