Пиппа Миддлтон рассказала о лучшем спорте для беременных

О беременности младшей сестры Кейт Миддлтон стало известно в апреле этого года

Пиппа Миддлтон. Фото: AFP

Младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа Миддлтон, которая вскоре впервые станет мамой, в интервью изданию Waitrose Kitchen рассказала, какой вид спорта ей подходит больше всего.

По словам сестры герцогини Кембриджской, ей очень нравится плавание:

"Из личного опыта я с уверенностью скажу, что считаю плавание самым приятным и полезным видом спорта во время беременности. К тому же, это безопасно, в отличие от других видов спорта. Я могу плавать каждый день вплоть до конца третьего триместра". Пиппа также отметила, что плавание укрепляет сердце, насыщает кислородом и полезно не только для матери, но и малыша. "Это также не дает быть сутулой", – заключила Пиппа.

Отметим, что в мае прошлого года Пиппа Миддлтон вышла замуж за бывшего автогонщика и менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюса. В апреле этого года стало известно о беременности Пиппы.

Напомним, Пиппа Миддлтон удивила нежным образом на Уимблдоне-2018. Пиппа надела светлое платье с принтом и объемными рукавами от Anna Mason стоимостью 910 долларов.

Ранее Пиппа Миддлтон посетила крестины племянника.