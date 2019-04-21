Пиппа Миддлтон впервые откровенно рассказала о сыне

Сестра Кейт Миддлтон родила своего первенца в октябре 2018 года

Пиппа Миддлтон Фото: Getty Images

15 октября 2018 года Пиппа Миддлтон родила первенца от своего супруга Джеймса Мэттьюса. Позднее члены королевского семейства рассекретили имя новорожденного сына, и даже стали появляться с ним на публике. Однако подробностями семейной жизни сестра Кейт Миддлтон с журналистами никогда не делилась. Недавно знаменитая мама все же дала интервью изданию People, в котором немного рассказала о маленьком Артуре.

Младшая сестра герцогини Кембриджской любит спорт и старается приучить своего наследника к активному образу жизни с самого раннего возраста. Она призналась, что 6-месячный Артур Майкл Уильям очень любит плавание.

"Артур начал учиться плавать в четыре месяца, что дало ему уверенность. Сейчас ему шесть месяцев и плавание – это одно из любимейших его занятий. Оно гарантирует крепкий дневной сон, а движение в воде улучшают пищеварение ребенка", – рассказала Пиппа.

Она добавила, что во время беременности часто плавала в бассейне, что помогало ей обрести гармонию. Миддлтон также считает, что водные процедуры совершенно безопасны для беременных и являются отличной альтернативой занятиям в спортзале, пишет издание.

Напомним, что вскоре после родов Пиппа Миддлтон снялась в рождественской фотосессии для британской компании Waitrose & Partners. Под этим брендом выходит лайфстайл-издание, в котором Пиппа в течение всех девяти месяцев беременности рассказывала, как поддерживает себя в форме.

О том, почему Кейт Миддлтон чуть не бросила принца Уильяма, смотрите в нашем ролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram