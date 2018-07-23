Писала любовные письма: супермодель обвинила Мадонну в преследовании

Женщина выставила любовные письма Мадонны на аукцион

Мадонна и Аманда Казалет. Фото: Instagram

53-летняя британская супермодель Аманда Казалет сделала неожиданное признание: Мадонна "преследовала" ее в течение двух лет, высылая модели "любовные письма".

Отметим, что Мадонна и Казалет снялись вместе в знаменитом клипе певицы на песню "Justify My Love", в котором, по сюжету, девушки страстно целуются. Уже после съемок Мадонна присылала Аманде любовные записки, называя ее "самой красивой женщиной в мире". На тот момент Казалет была замужем и ждала ребенка.

О таком поведении Мадонны стало известно благодаря тому, что модель обнародовала эти записки. Более того, она выставила их на аукцион, оценив их в 50 тысяч долларов.

Женщина уже сейчас призналась в интервью The Sun: "Мадонна была одержима мной. В то время я не придавала этому значения, но, оглядываясь назад, я понимаю, что мною пользовался тот, кто на тот момент был моим боссом".

Модель также призналась, что такое поведение Мадонны в наши дни могло бы рассматриваться, как "преследование".

Напомним, Мадонна опубликовала редкое фото с детьми. Снимок появился на странице поп-королевы. Певица отправилась в Восточную Африку, а именно – в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Напомним, Мадонна посетила бал Института костюма Met Gala в готическом платье от от Jean Paul Gaultier.