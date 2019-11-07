"Плачу": Снежана Бабкина растрогала супруга поздравлением с днем рождения

7 ноября Сергею Бабкину исполняется 41 год

Сергей Бабкин с женой Снежаной Фото: пресс-служба

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин сегодня, 7 ноября, отмечает день рождения. Супруга Снежана Бабкина на своей странице в Instagram поздравила его с 41-летием и довела до слез.

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"Ты – моя Вселенная! Наш Космос – это Ты! Пусть безграничными будут просторы твоего Счастья! Пусть Космо-Галактика твоей Души будет всегда наполнена мечтаниями и надеждами! Пусть для тебя сияют звезды радости и пролетают кометы удачи! Пусть просторы твоего Космоса все чаще открывают свои тайны и секреты! Пусть твои полеты отмечаются огромными открытиями! Ты – наше Солнце, тепло которого согревает всех Нас! А мы – твои Пришельцы! И мы обожаем тебя!!! С Новым Космическим Годом, Дорогой наш Космо-Бабкин!!!", – написала Снежана.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Слова супруги настолько растрогали Сергея Бабкина, что в комментариях к посту он признался, что плачет.

"Спасибо! Моя любовь, мое сокровище, моя жизнь, моя вера, мой ангел!!! Плачу!!!))) СБ", – ответил жене музыкант.

Напомним также, недавно Сергей Бабкин спел с женой Снежаной на концерте в Киеве.

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