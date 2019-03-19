"Плакала всю ночь": дочка Юлии Началовой узнала о смерти мамы

Дочке Началовой сообщили о том, что ее мама умерла

Юлия Началова с дочкой Верой Фото: Дни.ру

Бывший муж российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в Москве 16 марта, Евгений Алдонин рассказал их 12-летней дочери Вере о смерти мамы, встретив ее в аэропорту после возвращения с каникул в Лондоне. До этого страшную новость специально скрывали, чтобы не травмировать девочку. Теперь ее утешают родители Началовой, а Алдонин отменил свою поездку в другой город, чтобы принять участие в организации похорон.

О том, каким вышел первый разговор с подростком о смерти ее матери, футболист рассказал в эфире одной из российских телепередач.

"Было очень тяжело подобрать слова. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована", - рассказал экс-супруг Началовой.

Юлия Началова с дочкой Верой и экс-супругом Евгением Алдониным Фото: instagram.com/julianachalova

Алдонин также отметил, что печальная новость стала настоящим потрясением для его дочери, так как у них с матерью только начала формироваться "особая дружеская связь".

"Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юли родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой", – добавил Алдонин.

На странице памяти исполнительницы в Instagram написано, что когда 12-летняя Вера узнала о смерти матери, она плакала всю ночь.

Ранее сообщалось, что похороны состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище, там же должна была пройти церемония прощания с певицей с 12:00 до 14:00. Однако позже в сети появилась информация о том, что чиновники отказались выделить бесплатное место для Юлии на Троекуровском кладбище.

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