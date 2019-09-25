Пласидо Доминго на фоне секс-скандала принял важное решение

Певец не признает своей вины, но принял важное решение

Пласидо Доминго Фото: Getty Images

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго после массового обвинения в сексуальных домогательствах принял решение покинуть нью-йоркский театр Метрополитен-опера, в котором проработал 51 год. Отметим, что недавно 11 женщин накинулись на артиста с обвинениями.

Больше деталей о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго узнайте в сюжете:

По данным CNN, 78-летний тенор полностью отрицает свою вину, но считает нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не "отвлекать от работы" коллег. На его решение завершить карьеру даже не повлияло то, что Доминго должен был трижды исполнить главную роль в опере Джузеппе Верди "Макбет".

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Свое появление на генеральной репетиции "Макбета" Пласидо назвал последним выходом на сцену Метрополитен-оперы.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. 78-летний певец отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

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