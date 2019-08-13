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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Испанский оперный певец уже прокомментировал обвинения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Фото: Getty Images

Легендарного оперного певца Пласидо Доминго, который выступил в Киеве в феврале, обвинили в сексуальных домогательствах. Девять женщин уверяют, что у них не получилось построить успешную карьеру из-за того, что они отвергли испанского артиста. 

Также узнайте, кем Пласидо Доминго мечтал стать в детстве:

По информации Associated Press, восемь певиц и одна танцовщица публично заявили, что с конца 1980-х годов в разное время примерно в течение 30 лет подвергались домогательствам со стороны Пласидо Доминго. Обвинения в сторону артиста посыпались разные – одна из женщин утверждает, что звезда хотел ее поцеловать, другая заявила о намерении певца залезть ей под юбку. 

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Из девяти женщин на публикацию ее имени согласилась только одна – певица Патриция Вульф, которая выступала вместе с Доминго в Вашингтоне. Также 30 опрошенных музыкантов и тех людей, которые работали с Пласидо, отметили, что музыкант действительно проявлял настойчивый интерес к девушкам и вел себя местами непристойно. 

Со своей стороны, 78-летний Доминго уже дал первый комментарий и полностью опроверг обвинения, называя их ложью. 

"Больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения", — заявил он. Доминго отметил, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

Также читайте эксклюзивное интервью "Сегодня", в котором Пласидо Доминго откровенно рассказал о творчестве, семье и концерте в Киеве. 

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Источник: Associated Press
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