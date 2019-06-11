Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Карди Би испугала поклонников

Карди Би Фото: Getty Images

Эпатажная певица Карди Би, которая недавно получила две награды в номинации "Лучший артист" и "Лучшая рэп-исполнительница" этого года, ужаснула своих поклонников опубликованным в Twitter фото последствий пластической операции. Дело в том, что после родов звезде тяжело было вернуть былую форму и она обратилась за профессиональной помощью к врачам, чтобы сделать подтяжку груди.

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Ради такого случая Карди Би даже отменила запланированный концерт в Балтиморе. Но операция прошла не совсем гладко, да и еще с неприятными последствиями.

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Ноги знаменитости после хирургического вмешательства полностью опухли. Американская артистка успокоила своих подписчиков и объяснила, что это побочный эффект операции.

Из-за сильных отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться – пока неизвестно. Несмотря на такие последствия, сама звезда результатом осталась довольна.

Напомним, что Карди Би только недавно стала публиковать на своей странице в соцсети фото маленькой дочери Калчер Киари Сифес.

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