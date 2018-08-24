"Платья – моя новая любовь": Надежда Дорофеева восхитила нежным и женственным образом
Девушка выразила страсть к платьям
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая после презентации совместного клипа с MONATIK украсила обложку модного глянца, радует поклонников изменениями в своем стиле. Певица продемонстрировала в сети женственный образ и просто привела в восторг поклонников.
Надежда опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте.
Снимок вызвал массу положительных откликов, фанаты отмечают, что певице очень идет женственный стиль.
Напомним, в сети появилась полная версия клипа совместной песни Нади Дорофеевой и MONATIK "Глубоко...". Клип за короткий период успел просто взорвать музыкальную часть страны. Песня тут же стала хитом лета.
Съемки проходили в сюрреалистичном Доме именитого модельера Пьера Кардена – уникальном Bubble House в Каннах. Локация из 28 комнат-пузырей стала настоящим рингом танцевального воображения.