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"Платья – моя новая любовь": Надежда Дорофеева восхитила нежным и женственным образом

Девушка выразила страсть к платьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая после презентации совместного клипа с MONATIK украсила обложку модного глянца, радует поклонников изменениями в своем стиле. Певица  продемонстрировала в сети женственный образ и просто привела в восторг поклонников.

Надежда опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте.

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Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
"Платья – моя новая любовь. Красиво, удобно и сразу готовый лук. А еще платья = комплименты)) Все-таки женственность мне нравится, но все же с долей хулиганства!", – подписала она фото.

Снимок вызвал массу положительных откликов, фанаты отмечают, что певице очень идет женственный стиль.

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Напомним, в сети появилась полная версия клипа совместной песни Нади Дорофеевой и MONATIK "Глубоко...". Клип за короткий период успел просто взорвать музыкальную часть страны. Песня тут же стала хитом лета.

Съемки проходили в сюрреалистичном Доме именитого модельера Пьера Кардена – уникальном Bubble House в Каннах. Локация из 28 комнат-пузырей стала настоящим рингом танцевального воображения.

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Источник: "Сегодня"
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