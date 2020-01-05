Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

29-летняя модель приняла предложение британского бизнесмена

Китти Спенсер Фото: instagram/kitty.spencer

Племянница принцессы Дианы 29-летняя Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего миллионера. С Майклом Льюисом девушка встречается около полутора лет, и, наконец, пара решила пожениться.

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Летом минувшего года Китти Спенсер заметили с кольцом на безымянном пальце. Известно, что она почти два года встречается с владельцем сети британских магазинов одежды Whistles Майклом Льюисом, который в этом месяце отметит 61-й день рождения.

О предстоящей свадьбе изданию Daily Mail рассказала одна из подруг Китти. "Майкл сделал Китти предложение еще до Рождества. Она была в Кейптауне на каникулах и поделилась новостью со своей матерью и другими членами семьи. Все они любят Майкла. Несмотря на свое состояние, он очень скромный и сдержанный", – говорит источник.

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Отметим, что Майкл Льюис разведен, у него есть трое взрослых детей от первого брака. Что касается Китти Спенсер, то ранее она около четырех лет встречалась с 47-летним итальянским магнатом, Никколо Бараттьери ди Сан Петр.

Ранее стало известно, почему Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы.

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