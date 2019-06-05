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Племянница Софии Ротару попала в больницу Барселоны: что случилось

Певица отдыхала в Барселоне, но случилось непредвиденное

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:11
Sonya Kay
Sonya Kay
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Известная украинская певица Sonya Kay (настоящее имя София Хлябич – ред.), которая недавно выпустила новый клип, сломала обе руки и попала в больницу Барселоны. 28-летняя племянница Софии Ротару неудачно упала во время прогулки по столице Каталонии.

Смотрите видео о том, как София Ротару оставила особняк в Крыму:

Об этом инциденте звезда рассказала на своей странице в Instagram. По словам артистки, она прогуливалась по столице Каталонии на электросамокате, упала, после чего потеряла сознание от болевого шока. Жители Барселоны мгновенно вызвали скорую помощь, поэтому певица пришла в себя уже после госпитализации.

"Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку", – прокомментировала свое фото певица.

INSTAGRAM (@sonyakayofficial)

Также Sonya Kay призналась, что страховки у нее не было, поэтому лечение оказалось очень дорогим, а отпуск после премьеры клипа "Лайв" подпорченным. Однако местные врачи были заботливыми и вежливыми, что очень порадовало украинку.

"После падения с электросамоката, я не могла поднять руки, я их просто не чувствовала. У меня был настоящий шок, но, к счастью, люди рядом помогли: вызвали скорую и отвезли в госпиталь. В больнице сделали рентген, который показал трещины на обеих руках. Мне еще очень повезло, что гипс решили накладывать только на одну руку, я хоть как-то могу функционировать теперь", – рассказала племянница Ротару.

Напомним, ранее  в сети неожиданно появилась информация о том, что 70-летняя София Ротару тайно вышла замуж. Сын знаменитой певицы, 47-летний Руслан Евдокименко, расставил все точки над "i".

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Источник: Сегодня
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