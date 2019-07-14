Племянница Софии Ротару рассказала, как сломала обе руки в Испании

Певица упала с электросамоката в Барселоне

Племянница Софии Ротару Sonya Kay Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер Sonya Kay, которая недавно в Испании сломала обе руки, рассказала, как произошел несчастный случай. По ее словам, девушка упала с электросамоката, не сумев затормозить.

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"Я взяла электросамокат, чтобы увидеть весь город. И на этом транспорте я решила, что я могу тормозить сама своими ногами и телом, и так упала. Слава богу я была в шлеме, потому что упала на голову и было два перелома. Я вспоминаю, что просыпаюсь и у меня были просто онемевшие руки, не понимала, что происходит, потому что никогда в жизни ничего себе не ломала. Вызвали скорую помощь и мне сказали, что будет у меня два гипсы", – призналась артистка в интервью "Светской жизни".

Несмотря на это, певица не отменила свои концерты и уже на второй день выступала в Луцке.

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