Племянник Меган Маркл публично обнажился: фото 18+

28-летний Томас подпортил репутацию герцогини

Меган Маркл Фото: Getty Images

Племянник британской герцогини Меган Маркл, которая показала новое фото сына, публично обнажился в Лос-Анджелесе. Томаса Дули-Маркл запечатлели фотографы в момент задержания его стражами порядка. Скорее всего, 28-летний парень был под воздействием наркотических веществ.

Издание Daily Mail опубликовало скандальные фото родственника Меган Маркл, на которых Томас Дули-Маркл также запечатлен на переднем сиденье своего грузовика с окурком в руках. Племянник герцогини начал принимать наркотические вещества после развода в декабре прошлого года после 10 лет брака со своим партнером, мужчиной Мартином Сепетом.

Скриншот из DailyMail

Отметим, что это уже не первый раз, когда мужчина публично раздевается и позорит имя супруги принца Гарри. Поэтому Меган и старается всячески разорвать любое общение с родственниками.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которое было сделано до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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