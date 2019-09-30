Племянника Меган Маркл арестовали: что произошло
Экс-актриса до сих пор страдает от родственников в США
И снова репутация супруги принца Гарри Меган Маркл, которая недавно вернулась из королевского тура по Южной Африке, пострадала из-за ненадлежащего поведения ее родственников.
За что жители Африки любят Меган Маркл, смотрите в сюжете:
По информации TMZ, 29-летний Томас Дули – старший сын сводного брата герцогини Сассекской – был арестован. По мнению свидетелей, вызвавших полицию, полуобнаженный мужчина находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Правоохранители задержали брата Меган Маркл при попытке сбежать в Лос-Анджелесе. Поведение мужчины расценивают как уголовное преступление.
"Томас Дули ходил по улицам Лос-Анджелеса и выкрикивал что-то невнятное, пока вокруг его бедер было повязано только небольшое полотенце", — рассказал источники из органов.
Сейчас Дули находится в полицейском участке. Он ожидает освобождения под залог в размере 25 тысяч долларов. Племяннику экс-актрисе грозит тюремный срок.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.
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