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"Плод нашей любви": Анна Седокова намекнула на четвертую беременность

Певица опубликовала неоднозначный пост в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Анна Седокова с новым возлюбленным Янисом Тиммой
Анна Седокова с новым возлюбленным Янисом Тиммой
Фото: instagram.com/annasedokova

Популярная российская певица Анна Седокова, которая публично призналась в любви новому бойфренду, воспитывает троих детей: дочерей Алину и Монику, а также сына Гектора. Но, судя по всему, останавливаться звезда не собирается, ведь намекнула на пополнение в семействе.

Анна Седокова вышла в свет с возлюбленным – Янисом Тиммой:

Лишь в начале осени стало известно об отношениях Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой, однако на своей странице в Instagram певица уже заговорила с подписчиками о счастье и заявила, что пока не хочет ничего комментировать, а лишь наслаждаться текущим периодом, назвав его "плодом любви".

"Счастье – это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви! А что для тебя счастье??", – написала звезда.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

В комментариях подписчики предполагают, что под "плодом любви" Седокова подразумевает четвертую беременность: "Опять беременна?", "Плод любви... По-любому ребенок". Сама артистка догадки поклонников не комментирует.

Отметим, что экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что муж ей изменял и состоял в отношениях с Анной Седоковой, несмотря на брак и наличие маленького ребенка.

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