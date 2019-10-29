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"Плохо себя чувствую": 72-летний Элтон Джон вынужден отменить концерт

Фанаты расстроены тем, что концерт переносится

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: AFP

Популярный британский певец Элтон Джон, который рассказал о знакомстве с принцессой Дианой, в свои 72 года продолжает выступать с концертами, а его график плотно расписан на 2020 год. Но кое-что он не смог предвидеть, а именно – состояние своего здоровья, из-за которого ему пришлось сообщить фанатам грустную новость.

Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Twitter британская легенда объявил об отмене концерта в американском Индианаполисе. Элтон Джон пояснил, что сейчас чувствует себя неважно, поэтому выступление вынужден перенести на другие даты.

"Моим дорогим поклонников в Индианаполисе с грустью я вынужден сообщить о том, что очень плохо себя чувствую и поэтому не могу выступить в The Fieldhouse", – написал Элтон Джон.

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Однако, организаторы тотчас поспешили успокоить поклонников и сообщили, что концерт будет перенесен примерно на 26 марта 2020 года. Позже информацию подтвердил и сам певец.

"Я очень не хочу подводить своих фанатов, но я обязан вам показать лучшее шоу. Дата будет переназначена на март 2020 года, и я обещаю, что представлю шоу, которого вы заслуживаете. Большое спасибо за вашу поддержку и понимание", – написал Элтон Джон.

Отметим, что поклонники звезды пожелали ему скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ранее мы также писали, что Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции.

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