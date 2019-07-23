Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

По-семейному: как Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают с детьми в Майами

Супруги поехали на каникулы в Майами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08

Не так давно знаменитая семейная пара Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали годовщину свадьбы. Теперь звездные родители вместе с младшими детьми отправилась на каникулы в Майами. 44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория показали, как вместе с ними развлекались в аквапарке.

Читайте также
Виктория Бекхэм трогательно поздравила супруга с днем рождения

Снимки с летнего отдыха Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram. Так, можно понять, что вместе со звездными родителями отдыхают 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер.

INSTAGRAM (@cruzbeckham)

Семья Бекхэмов отдыхала в местном аквапарке, катаясь на водных горках, а также отдыхали на небольшой моторной лодке, занимаясь рыболовством. Также они посетили знаменитый стейк-хаус, где вкусно пообедали. Несколько снимков с активного отдыха сын Виктории и Дэвида Круз обнародовал на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали небольшой обзор истории любви Виктории и Дэвида Бекхэм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вместе 20 лет: история любви Виктории и Дэвида Бекхэм Дэвида Бекхэма осудили в сети за поцелуй с дочерью Жесткий розыгрыш Виктории Бекхэм: подарила мужу футболку главного врага
каникулы Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Пиріг з черешнею: два простих рецепти (фото)
Пиріг з черешнею: два простих рецепти (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 08:20Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

Новости партнеров

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Виктор Павлик пришёл на
Виктор Павлик пришёл на "Х-фактор 10": в качестве кого?
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь