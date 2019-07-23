По-семейному: как Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают с детьми в Майами

Супруги поехали на каникулы в Майами

Не так давно знаменитая семейная пара Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали годовщину свадьбы. Теперь звездные родители вместе с младшими детьми отправилась на каникулы в Майами. 44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория показали, как вместе с ними развлекались в аквапарке.

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Снимки с летнего отдыха Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram. Так, можно понять, что вместе со звездными родителями отдыхают 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер.

21 Июл 2019 в 5:19 PDT INSTAGRAM (@cruzbeckham)

Семья Бекхэмов отдыхала в местном аквапарке, катаясь на водных горках, а также отдыхали на небольшой моторной лодке, занимаясь рыболовством. Также они посетили знаменитый стейк-хаус, где вкусно пообедали. Несколько снимков с активного отдыха сын Виктории и Дэвида Круз обнародовал на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали небольшой обзор истории любви Виктории и Дэвида Бекхэм.

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