По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

Елена Степаненко тяжело пережила развод с комиком

Похоже, что пример британской певицы Адель, которая после тяжелого развода похудела на 45 килограммов, позитивно повлиял на бывшую супругу Евгения Петросяна. Российская комик Елена Степаненко сбросила 46 килограммов, чем весьма удивила поклонников.

После публикации российского актера Сергея Дроботенко совместного кадра с Еленой на своей странице в Instagram поклонники принялись обсуждать внешность женщины. Многие предполагают, что именно тяжелый развод с Петросяном послужил толчком для Елены привести себя в форму. Ко всему, 66-летняя артистка изменила прическу и стиль одежды. По мнению поклонников, она выглядит намного моложе и свежее.

Елена Степаненко после похудения Фото: Instagram

Отметим, что звездные супруги развелись после новости о новом романе 74-летнего Евгения Петросяна с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Более того, в СМИ даже появились новости, что комик успел окутать себя узами брака с новой избранницей.

Татьяна Брухунова показала округлившийся живот:

На данный момент Елена пытается отсудить у бывшего супруга 80% от совместно нажитого имущества. Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.