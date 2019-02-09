"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

Телеведущую заметили в компании с Богомоловым

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая отреагировала на скандал вокруг драки мужа с возможным любовником, снова засветилась в компании с Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман. Вместе они побывали на выставке "ДАУ" в Париже. 37-летняя Ксения сама опубликовала в Instagram несколько заметок о французской столице.



INSTAGRAM (@xenia_sobchak) 29 Янв 2019 в 3:40 PST

Там Ксению и Константина узнала соотечественница.

"Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней – Богомолов, – рассказала „СтарХиту" одна из посетительниц арт-проекта. — И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники".

Также Ксения оставила гневный пост о французской столице, возмутившись отсутствием подсветки, грязью и бомжами.

"И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?! В Париже не подсвечивается Нотр-Дам. Вы понимаете? Не ДК в Медведково, а Нотр-Дам стоит в темноте. Обожаю Францию. И ненавижу все то, что с ней сейчас происходит. Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой",- писала Собчак в сети.



INSTAGRAM (@xenia_sobchak) 30 Янв 2019 в 3:39 PST

Напомним, между мужем Собчак Виторганом и Богомоловым произошел конфликт – Максим разбил Константину нос. Никто официально не комментировал случившееся, однако сам Богомолов на своей странице в Instagram рассказал, что у него сломан нос в двух местах, не называя причины.

Ранее мы уже сообщали подробности драк Максима и Константина. Кроме этого, на своей странице в Instagram Ксения опубликовала весьма неоднозначное фото. На снимке она позирует в образе Анны Карениной. Поклонники же теперь гадают, не глумится ли Собчак таким образом над сложившейся ситуацией с ее супругом и Богомоловым.

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