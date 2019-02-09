Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

Телеведущую заметили в компании с Богомоловым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:24
Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая отреагировала на скандал вокруг драки мужа с возможным любовником, снова засветилась в компании с Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман. Вместе они побывали на выставке "ДАУ" в Париже. 37-летняя Ксения сама опубликовала в Instagram несколько заметок о французской столице.
 

INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

 

Там Ксению и Константина узнала соотечественница.

"Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней – Богомолов, – рассказала „СтарХиту" одна из посетительниц арт-проекта. — И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники".

Также Ксения оставила гневный пост о французской столице, возмутившись отсутствием подсветки, грязью и бомжами.

"И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?! В Париже не подсвечивается Нотр-Дам. Вы понимаете? Не ДК в Медведково, а Нотр-Дам стоит в темноте. Обожаю Францию. И ненавижу все то, что с ней сейчас происходит. Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой",- писала Собчак в сети.
 

INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

 

Напомним, между мужем Собчак Виторганом и Богомоловым произошел конфликт – Максим разбил Константину нос. Никто официально не комментировал случившееся, однако сам Богомолов на своей странице в Instagram рассказал, что у него сломан нос в двух местах, не называя причины.

Ранее мы уже сообщали подробности драк Максима и Константина. Кроме этого, на своей странице в Instagram Ксения опубликовала весьма неоднозначное фото. На снимке она позирует в образе Анны Карениной. Поклонники же теперь гадают, не глумится ли Собчак таким образом над сложившейся ситуацией с ее супругом и Богомоловым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Максим Виторган колко отреагировал на публикацию Константина Богомолова в сети Коллега Виторгана подшутил над ним из-за скандальной драки с Богомоловым "Поздно": Виторган намекнул на развод с Собчак и попросил не беспокоить Ксения Собчак отреагировала на скандал вокруг драки мужа с возможным любовником
любовник Ксения Собчак личная жизнь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

Вчера, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Вчера, 07:30Психология

Названы пять не связанных с внешностью признаков красоты

7 февраляFun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

7 февраляШоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

7 февраляFun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

7 февраляШоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

7 февраляFun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

7 февраляТехно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

7 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Почему люди вздрагивают во сне
Почему люди вздрагивают во сне
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Помер актор Сергій Юрський
Помер актор Сергій Юрський