"Победа MARUV – это тревожный звоночек": Сергей Притула высказался о скандале вокруг Нацотбора 2019

Ведущий Нацотбора на "Евровидение 2019" откровенно рассказал, что думает об участниках конкурса и НОТУ

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Глава НОТУ Зураб Аласания сообщил, что 26 февраля стартуют переговоры с другим артистом относительно участия в "Евровидении 2019".

Теперь о скандале вокруг Нацотбора 2019 высказался его ведущий Сергей Притула, который сразу уточнил, что делится своим личным мнением, не имеющим ничего общего с редполитикой телеканалов СТБ и UA:Перший. Шоумен опубликовал большой содержательный пост, и вот его главные тезисы:

У "Бахромы" была замечательная песня. Напеваю по сей день. Жаль, что солист решил по примеру MARUV поиграть в "голубя мира" и начал рассказывать о том, что "музыка, как и любовь, не имеет границ", в ответ на мой вопрос о гастролях в РФ.

Моя боль – невыход в финал "ЦеШо". Такого Украина на отборе еще не видела! Убежден, что Европа это заценила бы!

Далее на горизонте появился Скрыпин. Роман провел интервью с ANNA MARIA и многим, как и мне, открыл глаза на бэкграунд девушек в виде папы-судьи и мамы вице-премьера в оккупационном правительстве Крыма. Зачем девушки добровольно легли под каток Скрыпина – это для меня загадка.

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

И несмотря на то, что конкурс "Евровидение" позиционируется как аполитичный, мы ежегодно видим, какие страсти бушуют вокруг него именно в этом контексте. Может это не победителей грузинского национального отбора не допускали к конкурсу с песней "We do not wanna put in" и требовали изменить текст?! Может не у нас "Гринджолы" появились в Нацотборе по квоте Майдана? Может 3 года назад заруба между Джамалой и Лазаревым воспринималась исключительно как музыкальный баттл?!

Хватит болтать о том, что спорт и музыка вне политики! Они не вне политики, они в эпицентре. И, черт побери, это действительно очень важно, кто представляет страну на конкурсах или соревнованиях.

Россия – страна-агрессор. Крым – это Украина. На Донбассе – война, развязанная Россией, а не гражданская война, как ее удобно трактуют российские пропагандисты.

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Почему меня должны умилять слезы девушек с ANNA MARIA на сцене?! Потому что им жалко родителей, у которых могут быть проблемы из-за того, что дочери скажут, что Крым – это Украина?! А почему я должен переживать за коллаборационистов?!

Победа MARUV - это тревожный звоночек. Это тот случай, когда активное меньшинство вынесло ногами вперед пассивное большинство. Никто не запрещал людям проголосовать за KAZKA или Freedom Jazz. Но большинство были заняты – строчили гневные посты и комментарии в Фейсбук. А надо было строчить смс!

СТБ передали весь список исполнителей на утверждение общественному вещателю. И там сказали "ок"! А уже когда определились участники финала и запахло жареным, то все очень озаботились тем, что случилось!

Нужно заранее устанавливать правила игры, а не решать проблемы по мере их поступления!

Тем временем глава НОТУ Зураб Аласания сообщил, что почти все участники Нацотбора на "Евровидение 2019" гастролируют в России.

Смотрите видео о самых громких политических скандалах на "Евровидении":

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