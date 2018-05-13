Израиль победил на Евровидении-2018

На втором месте – Кипр, Элени Фурейра

Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP Нетта Барзилай - триумфатор Евровидения-2018 Фото: AFP 1/7

В Лиссабоне состоялся финал международного конкурса Евровидение-2018. Конкурс прошел в 63-й раз. Победила Нетта Барзилай, которая представляла Израиль. Она набрала 529 баллов.

Как только клип Нетты Барзилай на песню "Toy" появился в сети, он сразу же стал очень популярным, набирая чуть ли не сотни просмотров в минуту. Сейчас клип Нетты на YouTube набрал 25 миллионов просмотров. Нетта родилась и выросла в Израиле. Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон". Интересно, что Нетта служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже стала его солисткой.

Главная "фишка" певицы – это не только ее харизма и голос, но и "лупер" – электронный музыкальный инструмент, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

На втором месте – Кипр (Элени Фурейра), на третьем – Австрия (Сезар Семпсон). В финале принимали участие музыканты из 26 стран.

Финальные результаты Евровидения-2018 eurovision.tv

Представитель Украины MELOVIN открывал гранд-финал. Певец занял 17-е место.

Постановщиком выступления 21-летнего артиста стал хореограф Константин Томильченко. Именно он ставил номер для Джамалы, с которым она выиграла "Евровидение" в 2016 году.

Португалия впервые принимала престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве. Ведущими Евровидения-2018 стали – Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.