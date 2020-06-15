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Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак назвал причину зависимости от антидепрессантов

Сегодня, 18:22

Еще с юных лет певец был слишком впечатлительным

Недавно победитель песенного конкурса "Евровидения-2009" Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет был зависим от снотворных и антидепрессантов, которые загнали его в депрессию. Норвежский скрипач также признался, что только в январе 2020 года начал курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни.

Оказалось, что причиной его многолетней зависимости стал неприятный случай в юности, когда его в живот ударил мальчик. После этого произошел сбой в его нервной системе. Александр боролся с головной болью и не мог уснуть без снотворного, ему снились ночные кошмары.

Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак
Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак
Фото: instagram.com/rybakofficial

"В 14 лет мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило мою нервную систему. Моя первая любовь, мой первый фильм ужасов – все эти эмоции лишали меня сна", – поделился Рыбак со своими подписчиками в Instagram.

По словам певца, все эти испытания уже позади, и сейчас впервые за 11 лет он засыпает без снотворного. Теперь перед сном Александр садится за фортепиано и играет до тех пор, пока ему не захочется спать.

Брэд Питт признался, что был членом клуба анонимных алкоголиков:

Напомним, что Александр Рыбак к 10-летию своей победы на "Евровидении-2009" выпустил клип I’m Still Here.

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Евровидение шоу-бизнес зависимость певец Александр Рыбак
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