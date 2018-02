Победитель "Х-фактор"-7 представит Армению на Евровидении-2018

Победитель "Х-Фактор"-7 Севак Ханагян (команда Антона Савлепова) представит Армению на Евровидении-2018. Севак выступит в Португалии с песней "Qami" ("Ветер").

Ханагян получил высший бал и от жюри, и от зрителей во время армянского национального отбора.

Таким образом, впервые за всю историю Евровидения на конкурсе выступят два победителя украинского шоу "Х-Фактор".

Напомним, в выходные прошел завершающий этап национального отбора на Евровидение-2018. В финале приняли участие шесть артистов: Vilna (Forest Song), Melovin (Under The Ladder), The Erised (Heroes), Laud (Waiting), Kadnay (Beat Of The Universe) и Tayanna с песней "Леля". По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне представит 20-летний Костя Бочаров, известный под псевдонимом Melovin.В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6".

Менеджер TAYANNA Александр Кажиян на странице в Facebook прокомментировал перепалку с Андреем Данилко в финале национального отбора на Евровидение.

Финал конкурса Евровидение запланирован на 12 мая, полуфиналы пройдут 8 и 10 мая на Meo Arena (третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии). Слоганом конкурса в этом году стала фраза "All Aboard!". MELOVIN представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая.