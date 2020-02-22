Победитель Нацотбора на Евровидение-2020: что известно о группе Go_A

Представитель Украины на Евровидении-2020 определился в финале Нацотбора

22 февраля состоялся финал Нацотбора, по итогам которого стало известно, кто представит Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме. Так, победителем Нацотбора стала группа Go_A. Что известно о коллективе – далее в материале.

Go_A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

Go_A представит Украину на "Евровидении-2020" Фото: instagram.com/go_a_band

В 2012 году коллектив основал Тарас Шевченко, а его участники родом из разных уголков Украины: Екатерина Павленко – из Нежина, Тарас Шевченко – из Киева, Игорь Диденчук – Луцка, Иван Григоряк – Буковины. Примечательно, что Игорь Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. Стоит также отметить, с момента создания состав группы менялся 14 раз.

Первую песню "Коляда" Go_A представили в декабре 2012 года. Вокал солистки Екатерины Павленко сразу назвали аутентичным и выработанным.

Группа Go_A Фото: instagram.com/eurovision.ua

Дебютный альбом группы #Ідиназвук вышел спустя четыре года, в ноябре 2016-го, в 2017-м Go_A в сотрудничестве с Katya Chilly, которая тоже принимала участие в Нацотборе на "Евровидение-2020", однако не прошла в финал, представили праздничный трек "Щедрий вечір".

Go_A – участник самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси. Победу в Нацотборе на "Евровидение-2020" группа Go_A одержала с песней "Соловей":

Смотрите также видео выступлений всех участников Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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