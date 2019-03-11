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Победителем третьего выпуска шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-мультифункционал"

В третьем выпуске шоу триумфатором стал современный Юлий Цезарь!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Победитель третьего выпуска шоу "Дивовижні люди"
Победитель третьего выпуска шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Зрители телеканала "Украина" 10 марта в 21:00 увидели третий выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, за победу в котором сражаются украинцы с выдающимися умственными способностями. Победителем этого эпизода стал парень, который может выполнять несколько сложных задач одновременно.

16-летний Андрей Лушпак с виду совершенно обычный парень. Однако познакомившись с ним ближе, зрители увидели его удивительные навыки и умения: подобно Юлию Цезарю, Андрей может делать несколько дел в один и тот же момент. К тому же – одинаково хорошо.

"Однажды я решил, что хочу научиться жонглировать: использовал шарики с мукой, которые сначала постоянно падали. Мама, конечно, ругалась, потому что мука была по всему дому. Потом в моей жизни появился кубик Рубика – сейчас я собираю его всего за 15 секунд. А потом решил пойти дальше и научился держаться на баланс-борде", – рассказал участник.

В рамках шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко на протяжении 3 минут Андрею необходимо было стоять на баланс-борде, одновременно жонглируя двумя кубиками Рубика одной рукой, а другой – собирая их. Участник блестяще справился со своей задачей и собрал все 3 кубика Рубика всего за 2 минуты!

"Это фантастика! Какой крутой парень! – не сдерживала впечатлений эксперт шоу Оля Полякова. – Если ты научился делать такое всего за полгода – то чего же ты сможешь достичь за 5 лет? Учись, развивайся, становись артистом – тебе прямая дорога на сцену".

Андрей Лушпак получил максимальные 40 баллов от звездных экспертов проекта, также наибольшее количество зрителей в зале отдало за него свои голоса. Таким образом, Андрей стал победителем 3 выпуска супер-шоу "Дивовижні люди" и получил возможность побороться в финале сезона за главный приз и звание самого удивительного украинца.

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Напомним, победу во втором эфире получила "женщина-компьютер" Наталья Жидкова, которая владеет уникальной визуальной памятью. 35-летняя Наталья их Харькова развила в себе способность запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения.

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Источник: Сегодня
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