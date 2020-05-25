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Победительница "Х-Фактора-10" представит Украину на "Славянском базаре"

Сегодня, 19:26

Международный фестиваль пройдет в Витебске с 13 по 21 июля

Победительница "Х-Фактора-10" Элина Иващенко представит Украину на "Славянском базаре", который пройдет в Витебске с 13 по 21 июля. Несмотря на пандемию коронавируса, 29-й международный фестиваль все же состоится. Заранее согласованная программа "Славянского базара-2020" также остается неизменной.

Напомним, что победителем "Славянского базара-2019" стал участник из Казахстана Адильхан Макин. Украина на конкурсе заняла третье место.

Победительница "Х-фактора-10" Элина Иващенко
Победительница "Х-фактора-10" Элина Иващенко
Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Выбор представителя от Украины для фестиваля в Беларуси проводили в этом году дистанционно. Организаторы отмечают, что к ним поступило более 60 заявок от артистов.

По результатам голосования жюри победила Элина Иващенко. Украинским зрителям она запомнилась как участница нацотбора на "Евровидение-2020", победительница третьего сезона шоу "Голос. ДІти", юбилейного сезона "Х-фактор" и участница "Черноморских игр 2018".

Элина Иващенко Х-Фактор 10 – все выступления

В Витебске на "Славянском базаре-2020" выступит и Анастасия Мартынюк. Она стала победительницей младшей возрастной группы отбора.

Также на фестивале появятся Наталия Бучинская, Николай Гнатюк, группа "Авиатор", Влад Сытник, и Тина Кароль, которая представит сольную программу.

Ранее был назван город, в котором пройдет "Евровидение-2021".

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