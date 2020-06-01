Победительница Холостяк-10 показала упругие формы на фото

Даша Ульянова точно готова искать нового партнера

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта активно ведет свою страничку в Instagram. 23-летняя гимнастка публикует откровенные кадры и делится моментами из своей жизни. На этот раз красотка похвасталась растяжкой и упругими формами.

На днях стало известно, остались ли вместе Макс Михайлюк и Дарья Ульянова после финала проекта. Во время пост-шоу девушка рассказала, что главный герой признался ей в интиме с другой участницей "Холостяка", после чего они расстались.

Очевидно, свою на готовность к новым отношениям Ульянова намекает откровенными фото. "Статус "холостячки" активирован", – подписала она снимок, на котором демонстрирует длинные ноги у окна.

INSTAGRAM

На еще одном фото Даша запечатлена в одних только джинсах, спиной к объективу.

INSTAGRAM

"Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться – выбор каждого", – прокомментировала Даша ситуацию, сложившуюся вокруг Макса Михайлюка.

Напомним, что ранее финалистка проекта Дана опубликовала личную переписку с Дашей, в доказательство того, что у нее не было интима с главным героем проекта.

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