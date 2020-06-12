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Победительница "Холостяка-10" честно ответила на вопрос, есть ли на шоу сценарий

Сегодня, 16:03

Дарья Ульянова также призналась, платили ей за участие или нет

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова, которая недавно призналась, что влюблена, откровенно ответила на вопрос – есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности.

Но 23-летняя гимнастка уверяет – на шоу "Холостяк" сценария нет. Все эмоции и события разворачиваются естественным образом. Просто со временем все участники проекта привыкают к камерам и не обращают на технику никакого внимания.

Герои "Холостяка" Макс Михайлюк и Дарья Ульянова
Герои "Холостяка" Макс Михайлюк и Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – рассказала девушка в интервью программе TrueStory на YouTube-канале.

Также Дарья уточнила, что им никто не платил деньги за участие: "Нет! Нам давали деньги только на продукты. Мне никто не платил и я никому не платила".

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Напомним, что после завершения проекта главные герои рассталась из-за измены. Максим Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно, неизвестно.

Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.

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Холостяк 10 Макс Михайлюк Дарья Ульянова
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