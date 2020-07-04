Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова обнажилась у бассейна
Девушка продемонстрировала фигуру в купальнике
Победительница юбилейного сезона шоу Украины "Холостяк-10" Дарья Ульянова, которая накануне раскрыла правду о сложностях участия в шоу, взбудоражила своих многочисленных фолловеров в Instagram новым эротичным фото. В социальной сети она опубликовала снимок у бассейна, где позирует в одном лишь купальнике.
23-летняя Даша запечатлена на фоне леса, выгнувшись возле бассейна. На ней желтый купальник, который красиво подчеркнул аппетитные формы девушки.
"Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник – залог прекрасного дня", – подписала снимок Ульянова.
Напомним, что Дарья Ульянова и Макс Михайлюк после завершения проекта расстались. Причиной этому стало признание "холостяка" в том, что у него был интим с другой участницей. Даша расценила это как измену и не захотела продолжать отношения.
К слову, недавно Макс Михайлюк признался, что его сердце занято.
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