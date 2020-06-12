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Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова призналась, что влюблена

Сегодня, 08:01

23-летняя гимнастка тяжело переживала расставание с Максимом Михайлюком

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта рассталась с главным героем из-за его измены. Максим Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Сейчас Дарья активно ведет свою страницу в Instagram и откровенно говорит о своей личной жизни. На днях девушка дала интервью программе TrueStory на YouTube-канале. Во время беседы у Дарьи спросили, влюблена ли она сейчас в кого-то. 23-летняя гимнастка ответила положительно. Правда, кому удалось завоевать сердце Ульяновой, пока неизвестно.

"Да. Хотя не могу сказать, что прям влюблена. Мне стало легче. Я выдохнула после всего этого. Ведь отношения не получились (с Максимом. – Ред.), и очень сильно это переживала. Сейчас в первую очередь я нахожусь в любви к себе", – призналась Дарья.

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Также победительница "Холостяка-10" призналась, что после завершения проекта у нее появилось множество ухажеров. Более того, объявились ее бывшие молодые люди: "Ухажеров у меня масса. Пишут. Активизировались бывшие ухажеры. Это приятно. Вниманием я сейчас не обделена".

В то же время Дарья не исключает того, что их взаимоотношения с Максом поменяются и, возможно, у них в будущем могло бы что-то получиться.

Напомним, недавно Дарья Ульянова рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка.

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