Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова впечатлила шпагатом на двух авто

23-летняя гимнастка продемонстрировала фолловерам впечатляющую растяжку

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая накануне показала, как выглядела до похудения, впечатлила шпагатом на двух авто. Эффектный кадр 23-летняя гимнастка из Кривого Рога опубликовала на странице в Instagram.

Своей гибкостью Даша похвасталась в самом начале проекта "Холостяк-10", во время знакомства с главным героем Максом Михайлюком. Именно ее мужчина тайно пригласил на индивидуальное свидание в Египет и единственной дал возможность пожить неделю отдельно от остальных участниц.

Дарья Ульянова на первой вечеринке шоу "Холостяк-10" Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

В своем профиле в социальной сети Ульянова часто постит откровенные и смелые фотографии. Однако на этот раз девушка предстала в кадре с максимальным количеством одежды на ней.

Так, Даша, в черной футболке, джинсах и белых кроссовках, показала идеальный шпагат между автомобилями: одной ногой она стала на Лексус, а другой – на Мерседес.

Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Девочки, шпагат неизбежен", – написала она в посте.

Растяжка Дарьи Ульяновой не оставила ее подписчиков равнодушными. "Дашка,ну шикарная же", "Даша ты просто супер", "Как ты это делаешь?", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что Девушка закончила Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по специальности актерское мастерство драматического театра и кино. Но связывать свое будущее с этой профессией Дарья не захотела, поэтому выбрала работу в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Ранее Макс Михайлюк высказался о скандале с интимом на проекте: "Хотел оставить все, как есть".

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