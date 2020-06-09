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Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима

Сегодня, 19:07

Дарья Ульянова откровенно ответила на вопрос подписчицы

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта рассталась с главным героем. Причиной стало признание пилота Максима Михайлюка о том, что у него был интим с другой участницей. 23-летняя гимнастка расценила это как измену и не захотела продолжать отношения.

Отец девушки, который перед финалом познакомился с главным героем, крайне возмутился поступком Максима. Об этом Даша рассказала своим подписчикам в Instagram. Девушка опубликовала пост, в котором призналась – она мечтала о красивом продолжении сказки в реальной жизни, но то, что этого не произошло, воспринимает с благодарностью: "Я понимаю, что многие из вас надеялись на сказочный разворот событий и большую историю любви. Я как бы – тоже. Но сложилось именно так, и я искренне верю, что у Вселенной на меня особые планы и я буду счастлива, просто немного позже".

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, какой была реакция у ее отца на измену Максима. Дарья не стала скрывать, что отец был разочарован.

"Отец сказал, что жалеет, что пустил его на порог", – коротко написала Дарья.

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С кем именно у главного героя был интим, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.

Сам же холостяк прокомментировал этот скандал и признался, что личные моменты отношений он не хотел афишировать.

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