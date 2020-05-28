Победительница шоу Холостяк-10 обнажила тело в откровенной фотосессии

Дарья Ульянова разделась ради нового снимка

Победительница юбилейного сезона шоу Украины "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта активно ведет свою страничку в Instagram. 23-летняя гимнастка публикует откровенные кадры и делится моментами из своей жизни.

Дарья еще во время знакомства с Максимом Михайлюком продемонстрировала отличную физическую форму. Теперь победительница романтического шоу радует подписчиков откровенными снимками. Так, на своей странице в Instagram девушка на новом фото позирует в нижнем белье и черной кофте, обнажив тело. Дарья призвала подписчиц принимать себя и любить такими, какими они есть.

Победительница шоу Холостяк-10 Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"У меня были разные этапы в жизни и отношениях, но когда я любила и принимала себя, ( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было. Это правда. И только теперь я понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдет", – поделилась Дарья Ульянова.

Сложились ли у главных героев отношения после проекта, пока неизвестно. Все подробности телезрители узнают в эту пятницу, 29 мая, во время заключительного выпуска программы "Как выйти замуж".

Что известно о девушке, читайте в этом материале.

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