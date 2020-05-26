Победительница шоу Холостяк-10 показала обручальное кольцо от Максима: фото

Дарья Ульянова поделилась откровенным снимком

22 мая состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В финальном выпуске проекта за сердце главного героя Максима Михайлюка боролись две девушки – Дарья Ульянова и Дана Оханская. Заключительные свидания с финалистами прошли в романтической обстановке – столице Испании Барселоне.

Победительницей романтического шоу "Холостяк" в 10 сезоне стала 23-летняя гимнастка из Кривого Рога – Дарья Ульянова. С первого знакомства девушка запомнилась Максиму своим танцем – гибкость и женственность Дарьи запала в душу главному герою.

На странице Дарьи в Instagram уже значительно увеличилось количество подписчиков и девушка активно ведет свой аккаунт, публикуя фотографии и видео. На днях 23-летняя победительница шоу "Холостяк-10" опубликовала снимок, на котором позирует с оголенными ногами. Но не это привлекло внимание подписчиков, а обручальное кольцо, которое Макс вручил гимнастке в финале.

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Фотки с колечком должны быть разными", – написала Дарья Ульянова под опубликованным кадром.

Сложились ли у главных героев отношения после проекта, пока неизвестно. Все подробности телезрители узнают в эту пятницу, 29 мая, во время заключительного выпуска программы "Как выйти замуж".

Что известно о девушке, читайте в этом материале.

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