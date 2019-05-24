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Победительница шоу "Холостяк 9": названо имя

Узнайте, кого выбрал Никита Добрынин в финале шоу "Холостяк 9"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:07
Кто победил в "Холостяке 9" с Никитой Добрыниным
Кто победил в "Холостяке 9" с Никитой Добрыниным
Фото: instagram.com/holostyakstb

Финал шоу "Холостяк 9" состоялся в пятницу, 24 мая. Выпуск получился довольно насыщенным и эмоциональным. Отметим, до финала дошли две девушки – Даша и Лиля. В 12 выпуске реалити обе показали свое недовольство из-за общения Никиты Добрынина с другими участницами.

Лиля продемонстрировала свою упертость и порой растерянность – в моменты, когда необходимо было проявить ответственность. Даша, в свою очередь, вела себя достаточно сдержанно, однако только ей известно, что на самом деле она думала в критичных ситуациях.

Финалистки Холостяка 9 Даша и Лиля
Финалистки Холостяка 9 Даша и Лиля
Фото: пресс-служба СТБ

Несмотря ни на что, Холостяк решил провести время в номере как Даши, так и Лили. С первой девушкой они отправились в джакузи, второй Никита решил сделать массаж, который вскоре перерос в нечто большее.

Холостяк долго все обдумывал и принимал решение, однако в финале шоу сделал свой выбор.

Победительницей шоу "Холостяк 9" стала Дарья.

Узнайте интересные факты об избраннице Никиты Добрынина – Даше.

Отметим, Лилия считает, что Никита Добрынин струсил и на самом деле не хочет серьезных отношений, раз выбрал не ее.

Сегодня.Lifestyle также рассказали, как прошел финал 9 сезона шоу "Холостяк".

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