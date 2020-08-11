Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

12 августа влюбленные Даша и Никита готовятся к пышному торжеству

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника. Хотя они с Никитой Добрыниным уже официально муж и жена – они расписались в мае этого года, пышное торжество влюбленные проведут 12 августа.

Даша Квиткова, у которой уже более 1 миллиона подписчиков в Instagram, активно ведет свой блог и ежедневно делится информацией с фолловерами. Накануне девушка показала снимок со своего девичника, поблагодарив близких подруг за поддержку и любовь.

На фото Даша запечатлена в окружении четырех девушек. В описании к снимку победительница "Холостяка" рассказала, как прошел ее девичник.

Даша Квиткова отпраздновала девичник Фото: instagram.com/kvittkova

"Было очень много смеха, были танцы (до 00:00 ночи естественно, потом мы как золушки бежали к подушке) и много разговоров о девичьем. Именно так я себе и представляла свой девичник. Ничего лишнего, без алкогольных вечеринок до утра и чужих голых мужчин", – написала Квиткова.

Она добавила, что все ее подруги очень разные, но в этом прелесть их отношений – каждая из девушек может чему-то поучиться у другой.

"Спасибо, что каждая есть в моей жизни. Спасибо, что мы все такие разные. Вообще прям совсем. Прям кардинально. Потому что благодаря нашей разности, у нас есть потрясающая возможность рассматривать жизнь с разных ракурсов и бесконечно друг у друга учиться", – подытожила Даша.

Как прошло бракосочетание Добрынина и Квитковой, смотрите в сюжете:

Напомним, что из-за карантина Даша Квиткова и Никита Добрынин были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа. По словам влюбленных, праздник состоится на крыше с видом на Киев, а из приглашенных артистов будут петь группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык.

Ранее сообщалось, что основатель Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш женился во второй раз.

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