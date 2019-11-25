Победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина: что известно об актрисе и ее личной жизни

Звезда "Крепостной" Ксения Мишина победила в шоу "Танці з зірками 2019"

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

В воскресенье 24 ноября состоялся финал шоу "Танці з зірками 2019". Победителями в этом сезоне стали Ксения Мишина и Женя Кот.

За 14 эфиров звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. Сегодня расскажет подробности личной жизни и биографии актрисы Ксении Мишиной.

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина: биография

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году стала вице-мисс красоты на конкурсе "Севастопольская красавица" и получила специальный приз от зрителей на этом конкурсе. В Киев она переехала, когда поступила на учебу в театральный институт. По просьбе родителей она училась на экономиста, но поняла, что это не ее, и окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Первым опытом Ксении Мишиной в кино стала картина "Периметр", а известность пришла к актрисе после мелодрамы "Искушение" в 2017 году. На пике популярности Мишина оказалась в 2018 году после роли Лидии Шефир в сериале "Крепостная". Одновременно с проектом "Танці з зірками" Ксения снималась в новом сериале – "Исчезающие следы", который выходит в 2020 году.

Ксения Мишина: личная жизнь

В 22 года, будучи студенткой, она родила сына Платона, вернулась в Севастополь к родителям. Ксения Мишина ушла от отца Платона во время беременности. Она рассказывала, что он был женат и ушел из семьи ради нее. Она пожалела об этом и с тех пор у нее табу на отношения с женатыми мужчинами.

Ксения Мишина и сын Платон Фото: instagram.com/misha.k.ua

В Киев, к актерской карьере, она вернулась через четыре года. За это время работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре, работала аниматором. Потом поняла, что ей нужно вернуться в сферу театра и кино. Попросила родителей помочь с сыном и вернулась в столицу. Пока что сын живет с родителями в Крыму, а она их навещает.

Ксения Мишина: Фильмография

2014 — "Раскаленный периметр"

2015 — "Плохая соседка"

2016 — "Selfieparty"

2016 — "Чудо по расписанию"

2016 — "На линии жизни"

2016 — "Дом на холодном ключе"

2017 — "Радуга в небе"

2017 — "Риния Света"

2017 — "Искушение"

2017 — "Искушение-2"

2018 — "Наследница поневоле"

2018 — "Лучший муж"

2018 — "За витриной" — Виктория Александровна Тобилевич

2018 — "Дом Надежды" — Лера

2018 — "Вкус счастья" — Лида

2019 — "У неділю зранку зілля копала" — Тамара

2019 — "Кріпосна" — Лидия Шефер

2019 — "Город влюбленных" — Ася

2019 — "Я тебя найду" — любовница Кирилла

2019 — "Цыганка" — Тамара

2019 — "Підкидьок" — Рита Одинцова

2019 — "Маркус" (Markus)

2019 — "Кровная месть" — Марина в молодости

2020 – "Исчезающие следы"

Напомним, что Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками". Отметим, что в этому году финалистами стали сразу три пары – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот, которые и стали победителями в этом сезоне.

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