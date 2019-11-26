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Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Как сейчас живут победительницы романтического реалити-шоу

Победительницы шоу "Холостяк" Фото: Instagram.com

Девятый сезон романтического шоу "Холостяк" закончился этой весной, и впервые за все годы проекта главный герой состоит в отношениях с победительницей. Украинский ведущий Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова живут вместе и делятся подробностями их отношений на своих страницах в Instagram. Но как сложились судьбы остальных участниц, которые когда-то так же, как и Дарья, получили заветное кольцо.

Сегодня.Lifestyle пообщались с самыми яркими победительницами шоу "Холостяк" и расспросили, как сложилась их жизнь после участия в проекте.

Александра Шульгина – победительница 1 сезона "Холостяк"

В 2011 году украинские телезрители впервые увидели на своих экранах выпуски шоу "Холостяк". Тогда завидным женихом стал американский танцор с украинскими корнями Максим Чмерковский. В финале проекта одессит выбрал Александру Шульгину.Отношения пары тогда продлились всего месяц, после чего Максим вернулся в США, где со временем женился.

Александра Шульгина и Максим Чмерковский Фото: Instagram.com

Александра на протяжении восьми лет активно вела страницу в Instagram и занималась саморазвитием. Еще до проекта Шульгина поддерживала спортивную форму и впоследствии посвятила этому жизнь. Сейчас Александра является дипломированным диетологом, фитнес-тренером, а также создала свою линию спортивной одежды. Более того, победительница шоу переехала жить в Америку, но с Максимом они последние пять лет не общаются.

В эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Александра рассказала о том, что пережила депрессию после проекта, но ей удалось справиться со сложностями и реализовать себя в профессиональном плане.

9 Июл 2019 в 9:59 PDT INSTAGRAM (@alessandra_shulgina)

"Жизнь сложилась прекрасно. Пережив депрессию после проекта, я получила второе высшее образование спортивного диетолога, а также – сертификат фитнес-тренера и коуча. А еще запустила марафоны и фитнес-туры, которые провела на Кубе, в Доминиканской республике, на Бали, в Карпатах, на Крите и на Кипре. Параллельно два года работала в утреннем шоу. Сейчас я уже год живу в Америке. Создала свою онлайн школу, где помогаю женщинам по всему миру становиться лучше и красивее. Работаю с их телами и сознанием. Я сама постоянно обучаюсь и делюсь своими знаниями на вебинарах, марафонах и личных коуч-сессиях", – откровенно рассказала Александра.

Александра Шульгина живет в Америке Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

На вопрос, занято ли ее сердце на данный момент, девушка ответила коротко: "В моем сердце всегда живет любовь".

Елена Ряснова – победительница 2 сезона "Холостяк"

Победительница второго сезона шоу "Холостяк" Елена Ряснова получила кольцо в финале от главного героя – Френсиса Метью. Потомок легендарной царской династии Романовых приехал из Лондона в Украину, чтобы отыскать свою любовь. И ему это удалось! После проекта пара некоторое время жила вместе в Киеве, но отношения так и не закончились заветной свадьбой. Елена и Френсис расстались.

Елена Ряснова и Френсис Мэтью Фото: Facebook

В 2015 году девушка из Запорожья вышла замуж за местного бизнесмена Сергея. Она взяла его фамилию, но называть не стала, поэтому отыскать Елену в социальных сетях не получилось. На момент свадьбы экс-участница шоу рассказывала, что с Френсисом они не поддерживают отношения, поэтому его на торжестве не было. Также известно, что Елена сейчас воспитывает дочь Соломию.

Елена Ряснова Фото: Instagram.com

Алена Лесык – победительница 6 сезона "Холостяк"

После победы в реалити-шоу Алена Лесык на протяжении года встречалась с главным героем – Иракли Макацария. Они вместе путешествовали и даже встретили Новый год, но в результате приняли решение расстаться. После этого личную жизнь девушка не комментировала. Как и до участия в шоу, Алена продолжила карьеру модели.

Алена Лесык и Иракли Макацария Фото: Instagram.com

По словам девушки, расставание она пережила очень тяжело и на два года впала в депрессию.

25 Ноя 2019 в 3:43 PST INSTAGRAM (@alyona_lesik)

"После проекта я очень изменилась, было много позитива, но и негатива! После проекта я упала в депрессию на два года... Мне было тяжело пережить расставание с Иракли, поскольку все это время я его любила и думала о нем. Даже думала, что это никогда не закончится. Но это прошло, и я рада. Сейчас у меня есть человек, который заменяет очень многих людей в моей жизни. Он любит меня, поддерживает и понимает. Но афишировать отношения я не хочу. Разумеется, если все дойдет до свадьбы, то об этом узнают все", – откровенно поделилась с Сегодня.Lifestyle Алена Лесык.

Алена Лесык много путешествует Фото: instagram.com/alyona_lesik

Также она призналась, что не общается с Иракли Макацария, ведь она не умеет закрывать глаза на неприятные в отношениях моменты.

Победительница "Холостяк" 6 сезон Фото: instagram.com/alyona_lesik

"Я не общаюсь и не хочу. Я не умею закрывать глаза на то, что было, а было очень много непонятных и неприятных для меня моментов. Вот такой я человек, не умею дружить с бывшими, не понимаю этого", – добавила победительница шоу "Холостяк".

Алена сейчас также занимается пошивом свадебных и вечерних платьев. Ко всему, ставит себе новые цели: "Занимаюсь пошивом свадебных и вечерних платьев. Хочу в новом году пойти на курсы по диджеингу. В этом году, думаю, не успею уже. Ставлю себе всегда новые цели".

Иванна Гончарук – победительница 8 сезона "Холостяк"

Иванна Гончарук – одна из немногих победительниц, которые сразу же после проекта прекратили общение с главным героем. В данном случае – украинским певцом Рожденом Ануси. Как ранее рассказывала девушка, они с экс-холостяком по завершению шоу поняли друг друга без слов и решили не заводить отношения.

Иванна Гончарук с Рожденом Ануси Фото: instagram.com/holostyakstb

В этом году Иванна разместила на своей странице в Instagram свадебные фото и подписчики тут же принялись ее поздравлять. Но Гончарук официально не заявляла о бракосочетании, поэтому многие считают, что эти кадры – лишь фрагменты профессиональной фотосессии.

6 Ноя 2019 в 9:41 PST INSTAGRAM (@ivannahoncharuk)

На данный момент Иванна создала свое агенство по организации праздников, а также сразу после окончания проекта начала устраивать встречи с девушками Women's brunch, на которых делится секретами отношений и личностного роста. Комментировать Сегодня.Lifestyle свою жизнь и общение с Рожденом Иванна отказалась, заявив, что тема проекта ей больше не интересна.

Иванна Гончарук Фото: Instagram.com

"К сожалению, мне уже не интересно об этом говорить... Все, что касается "Холостяка", я уже достаточно сказала", – заявила Иванна.

Дарья Квиткова – победительница 9 сезона "Холостяк"

Пожалуй, пока единственная пара, которая заставляет верить в сказку – это Дарья Квиткова и Никита Добрынин. Недавно влюбленные отметили годовщину отношений и начали жить вместе в квартире украинского ведущего. Несмотря на юный возраст, 21-летняя Даша успела реализовать себя в профессиональном плане и даже самостоятельно купила автомобиль, чем очень гордится.

18 Окт 2019 в 3:15 PDT INSTAGRAM (@kvittkova)

Вся страна наблюдает за трепетными отношениями пары в Instagram. Совместные поездки, тусовки и домашние вечера – Дарья и Никита делятся с подписчиками деталями личной жизни. А они в ответ интересуются – когда же свадьба. Квиткова признается, что пока об этом не думает и наслаждается жизнью.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Я бы не сказала, что после проекта поменялись ценности. Поменялась я внутренне, стала более закаленной, увереннее в себе и где-то даже успешнее. Жизнь бурлит, что еще сказать (улыбается). У меня есть большая поддержка, любимый человек рядом, семья вся здорова и в порядке. Моя жизнь и до этого была классной, просто все стало на порядок ярче. Мечтаю просто обо всем, что случится, нет чего-то конкретного. Я точно знаю, что и у меня, и у Никиты в профессиональном плане все будет супер, просто посмотрите на нас – мы не боимся брать новые высоты и выходить из зоны комфорта", – откровенно рассказала нам Дарья Квиткова.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Недавно Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

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