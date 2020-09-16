Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

Телеведущая впервые показала свой новый образ после борьбы с болезнью

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая победила онкологическое заболевание, впервые показала себя без парика. С новой прической ведущая позировала для обложки известного глянцевого журнала Marie Claire. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Алла впервые показала себя в новом образе и рассказала о борьбе с онкологией.

"Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение прошлого года. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться, и поддержать других. Для тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джекпот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше", – пишет Алла.

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial 1/5

Ведущая поблагодарила всех за поддержку и уточнила, что, борясь с болезнью, не стоит опасаться ее визуальных последствий.

"Главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае", – говорит Алла.

Смотрите видео о знаменитых женщинах, победивших рак:

О том, что Алла Мазур больна раком, стало известно осенью прошлого года. Телеведущая прошла курс химиотерапии и перенесла операцию. Ранее Алла рассказала о своей борьбе с онкологией. Кроме того, Алла Мазур показала, как выглядит после операции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться