Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"
Украинская певица озадачила фото с младенцем
Знаменитая украинская певица Евгения Власова, которая в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции, озадачила фанатов снимком, на котором она держит в руках новорожденного мальчика.
Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. И судя то тегу #крестины, мальчик для Евгении является крестником.
"Мое маленькое чудо… Мой сынуля… Всегда хотела доченьку и сына", – написала артистка под фото.
На вопрос подписчиков, стала ли Власова крестной мамой или родила ребенка, певица так и не ответила, оставив подпись в загадочном формате.
Напомним, что недавно второго ребенка родила ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко.
Ранее мы писали о том, что Наталья Холоденко на девятом месяце беременности снялась для обложки глянца. Оказалось, что психолог развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным.
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