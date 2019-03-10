Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

Украинская певица озадачила фото с младенцем

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Знаменитая украинская певица Евгения Власова, которая в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции, озадачила фанатов снимком, на котором она держит в руках новорожденного мальчика.

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Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. И судя то тегу #крестины, мальчик для Евгении является крестником.

"Мое маленькое чудо… Мой сынуля… Всегда хотела доченьку и сына", – написала артистка под фото.

Евгения Власова с новорожденным мальчиком Фото: instagram.com/eygeniavlasova

На вопрос подписчиков, стала ли Власова крестной мамой или родила ребенка, певица так и не ответила, оставив подпись в загадочном формате.

Напомним, что недавно второго ребенка родила ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко.

Ранее мы писали о том, что Наталья Холоденко на девятом месяце беременности снялась для обложки глянца. Оказалось, что психолог развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным.

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