Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

Украинская певица озадачила фото с младенцем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:46
Евгения Власова
Евгения Власова
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Знаменитая украинская певица Евгения Власова, которая в ноябре 2017 года попала в реанимацию и перенесла четыре операции, озадачила фанатов снимком, на котором она держит в руках новорожденного мальчика.

Читайте также
Регина Тодоренко дала ценные советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. И судя то тегу #крестины, мальчик для Евгении является крестником.

"Мое маленькое чудо… Мой сынуля… Всегда хотела доченьку и сына", – написала артистка под фото.

Евгения Власова с новорожденным мальчиком
Евгения Власова с новорожденным мальчиком
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

На вопрос подписчиков, стала ли Власова крестной мамой или родила ребенка, певица так и не ответила, оставив подпись в загадочном формате. 

Напомним, что недавно второго ребенка родила ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко.

Ранее мы писали о том, что Наталья Холоденко на девятом месяце беременности снялась для обложки глянца. Оказалось, что психолог развелась со своим супругом и уже в отношениях с новым возлюбленным.

Также узнайте в нашем сюжете, беременна ли Наталья Валевская:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера – СМИ 35-летнюю Миранду Керр заподозрили в третьей беременности "Это не пост жалости": Наталья Валевская сделала операцию ради беременности Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова
шоу-бизнес беременность Евгения Власова
Реклама

Новости партнеров

Скандал с «Дизель шоу» и сестрой Поплавской набирает обороты
Скандал с «Дизель шоу» и сестрой Поплавской набирает обороты
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Сегодня, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Сегодня, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Сегодня, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

Вчера, 12:07Техно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

Вчера, 09:25Техно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

Вчера, 08:25Техно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаАфиша

"Получить от Путина запрет на въезд в Россию – это честь": эксклюзивное интервью с Бернаром-Анри Леви

8 мартаТехно

Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS

8 мартаFun

У женщины неожиданно вдвое увеличился нос: фото

8 мартаТехно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

​Какую кровь предпочитают комары?
​Какую кровь предпочитают комары?
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря