Победу в супершоу "Дивовижні люди" получил незрячий парень, который "видит ушами"

Олег Шпай получил 200 тыч. гривен и звание Супермозг

Победиль супершоу "Дивовижні люди" Олег Шпай Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Победителем грандиозного супершоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина" стал уникальный человек-эхолокатор Олег Шпай из Львова. Именно он поразил страну сильнее всех и за него проголосовало больше всего украинцев. Победитель масштабного телепроекта Олег Шпай получил 200 000 гривен и звание Супермозг.

Суперфинал шоу "Дивовижні люди" был невероятно напряженным, ведь команда проекта приготовила для участников чрезвычайно сложные испытания. Впрочем, большинство финалистов прекрасно справились со своими задачами. Судьбу победителя решили зрители, ведь именно они в период с 20 по 27 апреля отдавали голоса за своих фаворитов. Украинцы выбрали триумфатора супершоу, имя которого в прямом эфире объявил ведущий Александр Скичко. Им стал Олег Шпай – уникальный человек-эхолокатор.

Олег Шпай выиграл 200 тыс. грн Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Парень не видит от рождения. Но благодаря методу эхолокации, который он освоил, Олег может вести полноценный образ жизни. Лишенный зрения парень способен определить, какой предмет находится перед ним, не касаясь его. В финале супершоу "Дивовижні люди" Олег Шпай в течение 5 минут должен был вслепую с помощью метода эхолокации идентифицировать три случайных предмета в студии из 13 возможных, а затем найти на карточках названия этих предметов, где они написаны шрифтом Брайля. Такое – под силу только нескольким людям на планете, и украинец Олег Шпай – среди них. Парень прекрасно справился со сложным испытанием. Именно за него зрители отдали больше всего голосов.

"Я хотел развеять стереотип о незрячих людях, к которым у нас относятся по-особому, которых часто не воспринимают, – комментирует Олег Шпай. – Я хотел показать, что мы ничем не отличаемся от других и можем вести полноценный образ жизни. А еще – познакомить людей с методом эхолокации, о котором еще мало кто знает в нашей стране. Возможно, увидев меня, другие люди тоже поверят в то, что этому можно научиться, что нужно развиваться и искать новую информацию".

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

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