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Побил рекорд по просмотрам: Сергей Притула опубликовал забавное видео с дочерью

Ведущий показал, как справляется с ребенком в отсутствие жены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Украинский ведущий Сергей Притула, который летом сломал ногу, поделился с поклонниками забавным видео. На кадрах артист запечатлен вместе со своей дочерью Соломией.

Смотрите сюжет об отце Сергея Притулы:

На своей странице в Facebook Сергей Притула продемонстрировал, как он справляется с ролью и матери, и отца, когда его жена отсутствует. Также вместе с дочкой они передают матери привет и показывают, как провели день в обществе друг друга.

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"Мама – это мама! А папа – это папа. Но когда мама не дома, то папа – это Мама! И так, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через пару лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить. 100%", – написал Сергей Притула под видео.

Видеоролик стал сразу же вирусным и его уже просмотрели почти 500 тысяч пользователей. Отметим, что украинский шоумен редко делится информацией о своей семье, поэтому опубликованные кадры стали столько популярны.

Ранее Владимир Зеленский наградил Сергея Притулу орденом "За заслуги" III степени. Также мы писали, что Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи.

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