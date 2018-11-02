Побитая актрисой Хизер Локлир медсестра готовит против нее иск

Женщина утверждает, что артистка не только напала на нее, но и пожелала ее детям умереть от СПИДа

Хизер Локлир. Фото: Getty Images

Скандально известная звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, которая пыталась застрелить себя, вновь переживает не лучшие времена. Так, пострадавшая во время нападения Хизер сотрудница скорой помощи Дженнифер Хейн-Хилтон готовит против актрисы судебный иск.

Медсестра утверждает, что из-за полученных травм после нападения звезды определенное время не могла работать. Помимо этого, Локлир пожелала детям Хейн-Хилтон умереть от СПИДа, пишет People.

Теперь Дженнифер требует, чтобы актриса выплатила компенсацию за ее лечение, также возместила ее зарплату, которую медсестра не получила, поскольку в это время лечилась. Также Хейн-Хилтон требует возмещение морального ущерба. Однако Локлир свою вину не признает. По словам адвоката медицинской работницы, Хизер не хочет идти на контакт.

"Очевидно, что она не собирается брать на себя ответственность за свои действия", – предположил адвокат.

Напомним, в середине июня этого года 56-летняя Хизер Локлир была госпитализирована после агрессивного поведения дома и угрозы суицида. Перед этим актриса вела себя странно, поэтому ее обеспокоенные родители прибыли к ней домой. Там между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать. Родители вызвали полицию и медиков, которые вскоре доставили Хизер в больницу. Оказывается, Локлир успела нанести травму и фельдшерам. Одному из них – достаточно серьезную.