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Подозревали роман с Ксенией Мишиной: с кем на самом деле Владимир Остапчук летал в Вену

Сегодня, 11:35

Телеведущий вспомнил забавный случай, который произошел в декабре

В декабре 2019 года поклонники заметили украинского телеведущего Владимира Остапчука в объятиях незнакомой женщины. Влюбленные прогуливались по центру Вены и даже не подозревали, что кто-то их узнает. Тогда в таинственной незнакомке разглядели Ксению Мишину – актрисы и победительницу развлекательного шоу "Танці з зірками".

На тот момент Владимир уже объявил о разводе с супругой Еленой Войченко, но слухи о возможном романе с Ксенией даже не комментировал. И лишь спустя время, когда шоумен представил обществу свою возлюбленную Кристину Горняк, стало ясно – в Вене Остапчука видели именно с ней. Оказалось, что у 33-летней нотариус есть сходство с украинской актрисой, поэтому их просто перепутали.

Шоумен Владимир Остапчук с новой девушкой Кристиной
Шоумен Владимир Остапчук с новой девушкой Кристиной
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дело в том, что возлюбленные с осени не афишировали свои отношения, поэтому о Кристине тогда еще никто не знал. На первое свидание Остапчук позвал девушку в Париж, откуда пара отправилась на несколько дней в Вену.

"Это смешная история. Мы с Кристиной были в Париже и я ее хотел пригласить куда-то еще недалеко. Более того, у меня в Вене в один из вечеров была работа. Мы прилетели туда и на следующий день мне Ксения Мишина пишет: "Остапчук, а нас тут видели с тобой в Вене, мы там с тобой обнимались". Я такой, серьезно? Нет, это неправда. А на самом деле мы там были с Кристиной", – поделился Владимир Остапчук в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Напомним, что Шоумен и его новая возлюбленная Кристина Горняк впервые для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" распахнули дверь своей новой квартиры.

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