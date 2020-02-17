Почему Алла Пугачева стояла на коленях перед Максимом Галкиным: откровенное признание Примадонны

Певица волновалась из-за гастролей мужа в Австралию

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Известная советская и российская певица Алла Пугачева, которая изменилась до неузнаваемости, призналась, что недавно на коленях умоляла своего супруга Максима Галкина не лететь на гастроли.

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар. Подробности в сюжете:

Так, у юмориста и по совместительству мужа Примадонны были запланированы гастроли в Новой Зеландии и Австралии, где с каждым днем увеличивалось количество заболевших коронавирусом. По словам Аллы Пугачевой, она встала на колени и умоляла Максима Галкина отменить поездку, однако тот все равно отправился на гастроли. "Я боялась, я стояла на коленях, не пускала со словами: "Не надо туда ехать!", – признается артистка в программе "Ты не поверишь!".

Отметим, с гастролей Максим Галкин уже вернулся и со здоровьем у него все в порядке. На своей странице в Instagram шоумен показал, как его встречали Алла Пугачева с детьми – двойняшками Лизой и Гарри.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.