Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы

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Улыбчивая и энергичная Анастасия Заворотнюк – такой ее помнят поклонники с сериала "Моя прекрасная няня". Сегодня реальная жизнь звезды напоминает кошмар. В прошлом году всех шокировала неожиданная госпитализации актрисы и новость о том, что у 38-летней знаменитости диагностировали рак мозга.

Позже в СМИ даже появилась новость о смерти Заворотнюк. Только в этот момент близкие актрисы впервые нарушили молчание и опровергли все слухи. Тогда родные звезды просили общество не спекулировать на теме болезни, но пресса продолжала распространять новую не правдивую информацию. Более того, журналисты обвинили Анастасию во лжи и назвали ее симулянткой, которая просто напросто погрузилась в долги и теперь пытается исправить свое финансовое положение.

Более подробно о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Но на этом информация в таблоидах не перестала появляться. И в СМИ всплыла новая тема – причина появления онкологии у Заворотнюк. Дело в том, что Анастасия и ее супруг Петр Чернышев в браке уже 10 лет, но их общая дочь Мила появилась на свет только год назад. Чтобы родить девочку, Настя прибегла к искусственному оплодотворению, как и покойная Жанна Фриске. Поэтому многие начали связывать беременность актрисы с появлением рака.

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Но после всех слухов появилась новая информация – "Няню Вику" выписали из больницы и она улетела на лечение в Италию. По предположениям других источников, Заворотнюк просто перевели в другую клинику в Барвихе, где сутками дежурит ее супруг.

Затяжное молчание прервала ее старшая дочь Анна. Девушка на своей странице в Instagram начала делиться внутренними переживаниями и просить фанатов актрисы молиться за ее здоровье. Девушка не скрывает, что очень тяжело переживает болезнь актрисы.

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