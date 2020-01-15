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Почему Меган и Гарри отделились от королевской семьи: названа причина

По информации прессы, герцоги Сассекские были вынуждены принять такое решение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри заявили, что "отделяются" от королевской семьи. Своим решением герцоги Сассекские шокировали как публику, так и Ее Величество. В своем заявлении они отметили, что хотят независимости и намерены самостоятельно зарабатывать деньги себе на жизнь.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Отметим, есть много причин, почему Меган Маркл и принц Гарри решили отделиться. В частности, в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи. Об этом сообщает People.

"Если бы отношения были лучше, все было бы по-другому", – говорит приближенный к семье источник.

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи стало неизбежным, так как пара все больше чувствовала себя изгнанной из семьи.

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Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали свое заявление в среду, 8 января, вскоре после того, как они уведомили о своем решении родственников. По информации инсайдеров, этот поступок "обидел" членов королевской семьи, которые надеялись этого избежать.

Однако друг семьи рассказал изданию, что члены семьи сами пытались ущемлять Гарри и Меган, которые зачастую шли против мантры "никогда никому не жалуйся и ничего не объясняй". По его словам, атмосфера в королевской семье – очень токсична.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Важную роль также сыграли британские таблоиды, регулярно выставляющие Меган Маркл в негативном свете. В результате супруга принца Гарри чувствовала себя ужасно и не видела поддержки со стороны королевской семьи.

"Меган и Гарри не чувствовали, что получили от них достаточное утешение или поддержку", – говорит источник.

Отметим, королева Елизавета провела совещание в Сандрингеме 13 января. После 90-минутного разговора с принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри Елизавета сделала официальное заявление.

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